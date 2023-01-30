О'Нил и Дюрант устроили перепалку в социальных сетях

Легендарный центровой Шакил О'Нил опубликовал новый пост в социальных сетях, который посвятил новичку «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимуре. На этот пост ответил лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

«Я понятия не имею, кто этот парень. Мы пытаемся выиграть чемпионат. Кто это? Серьезно. Покажите мне его фотографию. Он умеет играть? Никогда о нем не слышал», — написал О'Нил.

«Ты хоть что-то знаешь что-то о баскетболе?», — ответил на это Дюрант.

«Я ничего не знаю о баскетболе, но знаю, как укладывать волосы или же избавиться от них, когда лысеешь. Всегда с любовью от водителя автобуса», — отреагировал на этот выпад Шакил.

«Черт, меня разнесли за простой вопрос», — сказал Дюрант.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну: