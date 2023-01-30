Пол Пирс посоветовал Лилларду уйти из «Портленда»

Экс-игрок НБА Пол Пирс сравнил нынешнюю ситуацию Дэмьена Лилларда в «Портленд Трэйл Блэйзерс» с ситуацией Кевина Гарнетта в «Миннесоте Тимбервулвз».
«Я скажу тебе так: Гарнетт — один из величайших игроков, когда-либо игравших в истории, и он отдал всё, что мог, франшизе, которая не могла построить вокруг него претендента на чемпионство. Я, как никто другой, знаю, что ты чувствуешь в этой ситуации. Каким бы гордым он ни был, наступает переломный момент, и я уверен, что это то, о чём вы можете поговорить, потому что я знаю, что, вероятно, он никогда не хотел покидать «Миннесоту». Гарнетт оставил своё сердце, свою кровь, пот и слёзы, отдал этому городу всё и больше всего на свете хотел победить.
Он просто выглядел измотанным ночь за ночью. Он не собирался никуда уходить, и я вижу то же самое в Лилларде. Ему пора уезжать из Портленда», — приводит слова Пирса Fadeaway World.
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