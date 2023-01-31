Результаты всех матчей НБА 31 января, турнирная таблица
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31 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 8 матчей.
«Филадельфия Сиксерс» — «Орландо Мэджик» – 109:119
«Бруклин Нетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 121:104
«Миннесота Тимбервулвз» – «Сакраменто Кингз» – 111:118 ОТ
«Оклахома-Сити Тандер» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 120:128
«Сан-Антонио Спёрс» – «Вашингтон Уизардс» – 106:127
«Даллас Маверикс» – «Детройт Пистонс» – 111:105
«Финикс Санз» – «Торонто Рэпторс» – 114:106
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Атланта Хоукс» – 129:125
В матче «Даллас Маверикс» – «Детройт Пистонс» 23-летний словенский игрок хозяев Лука Дончич стал самым результативным игроком противостояния, набрав 53 очка, сделав восемь подборов и пять передач.
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