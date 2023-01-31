Уэстбрук вошел в топ-10 по передачам за всю историю НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук в матче с «Бруклин Нетс» (104:121) отдал 10 передач и довел карьерный показатель до отметки 8 972. Теперь он занимает десятую строчку по количеству результативных передач за всю историю НБА.

Уэстбрук обошел Гари Пэйтона — 8 967. Чтобы выйти на девятое место и обойти Айзею Томаса, Уэстбруку нужно будет набрать еще 90 передач. Лидером по этому показателю является Джон Стоктон. На его счету 15 806 передач.

В текущем сезоне 34-летний Уэстбрук принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 15,8 очка, 7,5 передачи и 6,3 подбора.

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек: