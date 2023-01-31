Зоран Лукич: уже чувствую себя почти русским

Главный тренер сборной России и «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич рассказал, как он себя ощущает после переезда в Россию.

«Очень комфортно. У меня нет никаких проблем. Ни в плане коммуникаций, ни со сменой часовых поясов, ни с погодой, которая бывает абсолютно разной. Я привык максимально адаптироваться в любой ситуации. Можно сказать, что влился в реку российского баскетбола. И уже чувствую себя почти русским.

Насколько часто бываю в Сербии? В основном, летом. В течение сезона это фактически невозможно, когда ты возглавляешь и клуб, и сборную. Если работаешь ответственно и качественно, трудно найти время для себя. Обычно провожу в Сербии около месяца. Все остальное время уходит на любимую работу. Далеко не каждый человек может похвастать, что занимается любимым делом. Я могу», — приводит слова Лукича официальный сайт РФБ.