Главный тренер сборной России подвел итоги просмотрового сбора

Главный тренер сборной России Зоран Лукич высказался по поводу завершившегося просмотрового сбора в национальной команде.
«Мы собрали группу молодых игроков. Ну, наверное, два-три из них были не совсем молодыми. Хотели посмотреть каждого на данном этапе, почувствовать их возможности и характер, то, как сможем работать в перспективе, получить необходимую информацию на площадке. Все отработали сбор с огромным желанием и энергией. В этом плане у меня нет никаких замечаний.
Для каждого из них все составляющие тренировочного процесса были расписаны в клубах. Поэтому основной фокус на этом сборе мы сделали на фазе атаки. Игроки находились под привычными нагрузками в своих командах, и не стоило их дополнительно перегружать. Мы увидели, как они могут принимать решения на площадке, как читают игру. Рассмотрели несколько основных принципов игры в защите, но на этом не заостряли внимание.
В первую очередь хочу отметить, что все игроки находятся в неплохом физическом состоянии. Каждый приехал с очень хорошим настроем поработать, получить необходимую информацию, возможно, какую-то коррекцию по деталям подготовки, советы по поводу того, чего им не хватает. Минусы есть у всех. И когда ты акцентируешь на них свое внимание, они становятся менее заметны», — приводит слова Лукича пресс-служба РФБ.
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