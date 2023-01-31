«На протяжении 30 минут мы были плохи». В УНИКСе недовольны игрой с «Пари НН»

И.о. главного тренера УНИКС Артур Бигеев высказался по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».

«На протяжении 30 минут встречи мы играли плохо. Это далеко не лучший матч команды, прежде всего в защите. Безусловно, я рад, что в четвёртой четверти ребята собрались и отыграли в обороне так, как они могут и должны. В этом периоде мы показали другую энергетику, другое желание. Агрессивность и интенсивность были гораздо выше. К сожалению, это случилось лишь в финальной 10-минутке, но победа есть победа. Индивидуально отмечу Дэрила Мэйкона, который в целом отлично сыграл в нападении и забил решающий бросок. Это игрок такого уровня, который может решить исход встречи», — приводит слова Бигеева пресс-служба Единой лиги ВТБ.