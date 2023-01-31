Адетокунбо: я еще не продемонстрировал свой максимум в этом сезоне

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо рассказал о том, что он еще не вышел на пик своей формы.

«Считаю ли я, что стал лучше в этом году? Безусловно. Показал ли я это? Нет. Каждый день, возвращаясь домой, я думаю о том, что у меня в запасе есть кое-что еще. Я еще не продемонстрировал свой максимум», — приводит слова Адетокунбо Clutch Points.

Ранее официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. Важно отметить, что этот рейтинг не оказывает влияния на итоговое определение обладателя награды MVP. Согласно этой версии, лидер Бакс занимает четвертое место.

Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»: