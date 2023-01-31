Мусина: в лиге сейчас нет иностранок, поэтому очень интересно играть и наблюдать

Форвард сыктывкарской «Ники» и женской сборной России Раиса Мусина рассказала о том, каким должен быть хороший современный женский баскетбольный клуб.

«После двух лет в «Нике» я могу сказать, что мне всегда нравятся игроки, которые приходят с большой самоотдачей. Раньше я никогда не обращала на это внимания. Но даже не по нынешнему сезону, а по предыдущему мне действительно очень нравилась наша команда. В ней была большая самоотдача, все хотели работать, и было неважно, насколько это трудно. Каждый полностью отдавал себя. Поэтому всегда приятно играть с теми, у кого есть желание — желание работать даже на тренировке. Это, конечно, теперь идёт на первом месте.



И мне всё равно нравится, когда команда более быстрая. С молодыми игроками всегда интересно играть. Ты бежишь, получается большой и быстрый баскетбол. И вообще мне кажется, что сейчас все команды в принципе одинаковые. У нас сейчас нет иностранок, поэтому очень интересно играть и наблюдать. Большое развитие происходит у российских игроков – они получают много игрового времени, растут, и ты уже смотришь на них совсем по-другому. Раньше в командах на первых ролях были иностранки. Такая-то иностранка, такая-то американка, они лучшие. А сейчас ключевые игроки во всех командах — русские», — рассказала Мусина в эксклюзивном интервью «Чемпионату».