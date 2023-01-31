Карри установил рекорд «Голден Стэйт» по попаданиям с игры

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче с «Оклахомой-Сити Тандер» (128:120) набрал 38 очков при 12 попаданий из 20 с игры. Это позволило разыгрывающему обойти легендарного центрового Уилта Чемберлена по количеству попаданий с игры и выйти на первое место в истории калифорнийского клуба по этому показателю. Сейчас на его счету 7 222 попадания.

Карри стал самым результативным игроком этой встречи. Также стоит отметить защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона, набравшего 28 очков и сделавшего семь подборов и три передачи. Самым результативным в составе хозяев стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 31 очко, четыре подбора и семь передач.

Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: