Карри установил рекорд «Голден Стэйт» по попаданиям с игры
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче с «Оклахомой-Сити Тандер» (128:120) набрал 38 очков при 12 попаданий из 20 с игры. Это позволило разыгрывающему обойти легендарного центрового Уилта Чемберлена по количеству попаданий с игры и выйти на первое место в истории калифорнийского клуба по этому показателю. Сейчас на его счету 7 222 попадания.
Карри стал самым результативным игроком этой встречи. Также стоит отметить защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона, набравшего 28 очков и сделавшего семь подборов и три передачи. Самым результативным в составе хозяев стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 31 очко, четыре подбора и семь передач.
Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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