Карри отреагировал на то, что он превзошёл рекорд Уилта Чемберлена
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу выхода на первое место в истории калифорнийского клуба по количеству попаданий с игры. Сейчас на его счету 7 222 попадания. Он обошёл легендарного центрового Уилта Чемберлена.
«Это значит, что я старею! Это что-то особенное. Я думаю, каждый, кто бьет рекорды Уилта, чувствует себя определенным образом, потому что есть такие рекорды, к которым никто не прикоснется. Но я определенно счастлив, что 14 лет представлял «Голден Стэйт» и сделал много бросков. К счастью, многие из них попадают в цель. Это очень круто, определенно есть что отметить», — приводит слова Карри Fadeaway World.
Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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