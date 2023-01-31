Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карри отреагировал на то, что он превзошёл рекорд Уилта Чемберлена

Карри отреагировал на то, что он превзошёл рекорд Уилта Чемберлена
Комментарии

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу выхода на первое место в истории калифорнийского клуба по количеству попаданий с игры. Сейчас на его счету 7 222 попадания. Он обошёл легендарного центрового Уилта Чемберлена.

«Это значит, что я старею! Это что-то особенное. Я думаю, каждый, кто бьет рекорды Уилта, чувствует себя определенным образом, потому что есть такие рекорды, к которым никто не прикоснется. Но я определенно счастлив, что 14 лет представлял «Голден Стэйт» и сделал много бросков. К счастью, многие из них попадают в цель. Это очень круто, определенно есть что отметить», — приводит слова Карри Fadeaway World.

Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023