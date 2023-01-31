Стефен Карри: стараюсь принимать участие в каждом матче

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал практику в Национальной баскетбольной ассоциации, когда игроки пропускают «бэк-ту-бэк» матчи.

«Лично я стараюсь принимать участие в каждой игре. Но, к сожалению, у людей сформировалось неправильное представление о распределении нагрузок. Игрок никогда не скажет: «Эй, я бы отдохнул!» – цитирует Карри обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер.

В текущем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 35 играх, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,5 передачи и 6,3 подбора при реализации бросков 49,4%, где 42,7% – трёхочковые.



«Голден Стэйт Уорриорз» занимает пятое место в Западной конференции с 26 победами при 24 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут с «Миннесотой Тимбервулвз» на выезде 2 февраля (4:00 мск).