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Звезда «Голден Стэйт» получил штраф на $ 25 тыс.

Звезда «Голден Стэйт» получил штраф на $ 25 тыс.
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией на $ 25 тыс. за то, что швырнул капу на паркет, информирует официальный сайт лиги.

Инцидент произошёл во время матча регулярного сезона с «Мемфис Гриззлиз» (122:120) в четверг, 26 января. 34-летний баскетболист расстроился из-за промаха партнёра по команде Джордана Пула и, возвращаясь к своему кольцу, Стефен швырнул капу на паркет. Судья удалил разыгрывающего, хотя Карри не предъявлял никаких претензий к судейству.

В текущем сезоне защитник принял участие в 34 играх, набирая в среднем 29,5 очка, 6,4 передачи и 6,2 подбора при реализации бросков 49,1%, где 42,2% – трёхочковые.

«Голден Стэйт Уорриорз» занимает седьмое место в Западной конференции с 25 победами при 24 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на выезде 31 января (4:00 мск).

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