«Иногда трудно». Джини Басс — о принятии непростых решений

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс заявила, что при управлении калифорнийским клубом в некоторых случаях приходится сталкиваться с трудными ситуациями.

«Быть владельцем клуба иногда трудно. Например, уволить Фрэнка Вогеля, который принёс нам чемпионство, – это было очень тяжёлым решением. Однако мы должны были внести изменения в тот состав – Роб Пелинка (генеральный менеджер. – Прим. «Чемпионата») нашёл нового наставника в лице Дарвина Хэма, который, в свою очередь, проделывает отличную работу», – заявила Басс в подкасте Know Mercy со Стивеном Эй Смитом.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 23 победами при 28 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Нью-Йорк Никс» на выезде 1 февраля (3:30 мск).