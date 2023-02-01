Инсайдер: несколько игроков «Торонто» недовольны ситуацией в клубе

Как минимум двое игроков из «Торонто Рэпторс» недовольны ситуацией вокруг канадского клуба. Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

«В течение всего сезона ходили слухи, что не один, а несколько игроков недовольны ситуацией в «Рэпторс», – заявил Хэйнс в подкасте #thisleague UNCUT с Марком Стайном.

«Торонто Рэпторс» занимает 12-е место в Восточной конференции с 23 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Рэпторс» проведут с «Ютой Джаз» на выезде 2 февраля (5:00 мск).



Ранее сообщалось, что форвард канадцев О Джи Ануноби намерен сменить прописку, запросив у руководства канадского клуба обмен в другую команду. Чарльз Баркли, в свою очередь, отметил, что дедлайн Национальной баскетбольной ассоциации будет богат на события.