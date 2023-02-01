Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер: несколько игроков «Торонто» недовольны ситуацией в клубе

Инсайдер: несколько игроков «Торонто» недовольны ситуацией в клубе
Комментарии

Как минимум двое игроков из «Торонто Рэпторс» недовольны ситуацией вокруг канадского клуба. Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

«В течение всего сезона ходили слухи, что не один, а несколько игроков недовольны ситуацией в «Рэпторс», – заявил Хэйнс в подкасте #thisleague UNCUT с Марком Стайном.

«Торонто Рэпторс» занимает 12-е место в Восточной конференции с 23 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Рэпторс» проведут с «Ютой Джаз» на выезде 2 февраля (5:00 мск).

Ранее сообщалось, что форвард канадцев О Джи Ануноби намерен сменить прописку, запросив у руководства канадского клуба обмен в другую команду. Чарльз Баркли, в свою очередь, отметил, что дедлайн Национальной баскетбольной ассоциации будет богат на события.

Новость по теме
Чарльз Баркли: нас ждёт один из самых мощных дедлайнов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023