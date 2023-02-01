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Результаты всех матчей Евролиги 31 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 31 января, турнирная таблица
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«Олимпиакос» одержал победу над «Фенербахче» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Стамубле (Турция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 93:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Костас Папаниколау, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов оформил Александар Везенков. В составе «Фенербахче» 24 очка набрал Марко Гудурич.

В другом матче игрового дня миланская «Олимпия» одержала победу над испанской «Басконией». Игра прошла в Милане (Италия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 89:83. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тимоте Луваву-Кабарро, набравший 17 очков. В составе гостей 19 баллов набрал Дариус Томпсон.

В ещё одном матче игрового дня испанская «Валенсия» оказалась сильнее мюнхенской «Бавариии». Встреча прошла в Валенсии (Испания) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 82:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джона Радебо, набравший 14 очков. В составе «Баварии» 22 очка набрал Кассиус Уинстон.

В другом матче игрового дня сербский «Партизан» оказался сильнее французского АСВЕЛа. Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев площадки со счётом 92:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 22 очка. В составе АСВЕЛа по 14 очков набрали Ив Пон и Юссуфа Фалл.

В ещё одном матче тура «Барселона» оказалась сильнее израильского «Маккаби». Встреча прошла в Барселоне (Испания) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:78. В составе победителей отличился Кори Хиггинс, набравший 15 очков. В «Маккаби» 20 очками отметился Джален Адамс.

В заключительном матче игрового дня итальянский «Виртус» оказался сильнее сербской «Црвены Звезды». Встреча прошла в Болонье (Италия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:72. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Торнике Шенгелия, набравший 15 очков. В составе гостей 20 баллов набрал Лука Вильдоса.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
31 января 2023, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
73 : 93
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фенербахче: Гудурич - 24, Махмутоглу - 14, Адетокунбо - 10, Букер - 10, Мотли - 6, Пьерр - 5, Хэйс - 2, Эдвардс - 2, Бирсен, Калатес, Уилбекин, Хазер
Олимпиакос: Папаниколау - 21, Канаан - 20, Везенков - 12, Маккиссик - 12, Уолкап - 12, Ларенцакис - 11, Боломбой - 4, Лунцис - 1, Блэк, Папас, Фалль
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
31 января 2023, вторник. 21:00 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
89 : 83
Баскония
Витория, Испания
Олимпия Милан: Луваву-Кабарро - 17, Фойгтман - 16, Бэрон - 11, Напьер - 10, Хайнс - 10, Дэвис - 9, Тонут - 6, Холл - 6, Риччи - 4, Билига, Митру-Лонг, Томас
Баскония: Томпсон - 19, Гедрайтис - 18, Ховард - 18, Костелло - 12, Маринкович - 7, Эноч - 7, Хоммс - 2, Диес, Котсар, Куруц, Седекерскис, Хайдеггер
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
31 января 2023, вторник. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
82 : 73
Бавария
Мюнхен, Германия
Валенсия: Радебо - 14, Джонс - 11, Лопес-Аростеги - 10, Препелич - 10, Александер - 9, Эванс - 9, Пуэрто - 7, Прадилья - 6, Харпер - 4, Уэбб III - 2, Клавер, Феррандо
Бавария: Уинстон - 22, Гиффей - 14, Гиллеспи - 6, Сили - 6, Бонга - 5, Хантер - 5, Уолден - 4, Уэйлер-Бэбб - 4, Ярамаз - 4, Рабит - 3, Вимберг, Ципсер
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
31 января 2023, вторник. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
92 : 71
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Партизан: Пантер - 22, Экзам - 13, Лессор - 12, Нанналли - 10, Ледей - 9, Трифунович - 7, Аврамович - 6, Анджушич - 4, Мадар - 3, Папапетру - 3, Смайлагич - 3, Вукчевич
АСВЕЛ: Пон - 14, Фалл - 14, Бост - 11, Мэтьюс - 8, де Коло - 7, Дьо - 5, Нуа - 4, Тайус - 4, Обасоан - 3, Рисашер - 1, Джексон-Картрайт, Кауди
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
31 января 2023, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
83 : 78
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Барселона: Хиггинс - 15, Йокубайтис - 14, Миротич - 11, Веселы - 10, Саторански - 9, Абринес - 8, Лапровиттола - 5, Тоби - 5, Калинич - 3, Шанлы - 3, Да Силва, Курич
Маккаби Тель-Авив: Адамс - 20, Болдуин - 15, Мартин - 11, Хиллиард - 11, Колсон - 7, Соркин - 7, Браймо - 4, Ди Бартоломео - 2, Небо - 1, Зив, Коэн, Менко
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
31 января 2023, вторник. 23:00 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
84 : 72
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Виртус Болонья: Шенгелия - 15, Уимс - 13, Джайте - 11, Кординье - 11, Бако - 9, Белинелли - 9, Пайола - 6, Теодосич - 6, Хэкетт - 4, Абасс, Камара, Лундберг, Мики
Црвена Звезда: Вильдоса - 20, Илич - 10, Лазаревич - 9, Лазич - 9, Петрушев - 8, Добрич - 6, Недович - 4, Бентил - 2, Иванович - 2, Митрович - 2, Кузмич, Маркович, Холланд
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