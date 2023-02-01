Результаты всех матчей Евролиги 31 января, турнирная таблица

«Олимпиакос» одержал победу над «Фенербахче» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Стамубле (Турция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 93:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Костас Папаниколау, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов оформил Александар Везенков. В составе «Фенербахче» 24 очка набрал Марко Гудурич.



В другом матче игрового дня миланская «Олимпия» одержала победу над испанской «Басконией». Игра прошла в Милане (Италия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 89:83. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тимоте Луваву-Кабарро, набравший 17 очков. В составе гостей 19 баллов набрал Дариус Томпсон.



В ещё одном матче игрового дня испанская «Валенсия» оказалась сильнее мюнхенской «Бавариии». Встреча прошла в Валенсии (Испания) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 82:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джона Радебо, набравший 14 очков. В составе «Баварии» 22 очка набрал Кассиус Уинстон.



В другом матче игрового дня сербский «Партизан» оказался сильнее французского АСВЕЛа. Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев площадки со счётом 92:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 22 очка. В составе АСВЕЛа по 14 очков набрали Ив Пон и Юссуфа Фалл.



В ещё одном матче тура «Барселона» оказалась сильнее израильского «Маккаби». Встреча прошла в Барселоне (Испания) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:78. В составе победителей отличился Кори Хиггинс, набравший 15 очков. В «Маккаби» 20 очками отметился Джален Адамс.



В заключительном матче игрового дня итальянский «Виртус» оказался сильнее сербской «Црвены Звезды». Встреча прошла в Болонье (Италия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:72. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Торнике Шенгелия, набравший 15 очков. В составе гостей 20 баллов набрал Лука Вильдоса.