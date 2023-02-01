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Трипл-дабл Леброна Джеймса принёс «Лейкерс» победу над «Нью-Йорком»

Трипл-дабл Леброна Джеймса принёс «Лейкерс» победу над «Нью-Йорком»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 129:123.

Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал американский разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 37 очков, два подбора и шесть передач. Также стоит отметить американского форварда Джулиуса Рэндла, который заработал дабл-дабл: 23 очка, 12 подборов и одна передача. Самым результативным у гостей стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету трипл-дабл: 28 очков, десять подборов и 11 передач. Также отметим американского центрового Энтони Дэвиса, который набрал 27 очков, девять подборов и одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 129
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Брансон - 37, Рэндл - 23, Куикли - 19, Хартенштайн - 16, Барретт - 13, Гримс - 12, Топпин - 3, Арчидиаконоу, Джеффрис, Килс, Макбрайд, Михайлюк, Реддиш, Робинсон, Роуз, Симс, Фурнье
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Дэвис - 27, Хатимура - 19, Уэстбрук - 17, Шрёдер - 12, Брайант - 9, Браун - 9, Кристи - 6, Уокер - 2, Беверли, Габриэль, Джонс, Пиппен Мл., Ривз, Суидер, Тоскано-Андерсон
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