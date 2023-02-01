Результаты всех матчей НБА 1 февраля, турнирная таблица

1 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Кливленд Кавальерс» – «Майами Хит» – 97:100
«Нью-Йорк Никс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 123:129 ОТ
«Чикаго Буллз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 103:108
«Милуоки Бакс» – «Шарлотт Хорнетс» – 124:115
«Денвер Наггетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 122:113
В последнем матче самым ярким игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 26 очков, 18 подборов и 15 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джамала Маррея, который заработал 32 очка, пять подборов и отдал шесть передач. Самым результативным у гостей стал пятый номер американец Херберт Джонс. На его счету 21 очко, четыре подбора и столько же передач. Также отметим американского разыгрывающего Си Джей Макколлума, который набрал 21 очко, два подбора и отдал семь передач.
- 1 февраля 2023
-
09:00
-
08:40
-
08:00
-
07:52
-
06:35
-
06:28
-
03:06
-
00:43
-
00:24
-
00:11
- 31 января 2023
-
23:52
-
23:37
-
23:28
-
22:41
-
22:30
-
22:14
-
21:47
-
21:27
-
21:12
-
20:39
-
20:28
-
20:12
-
19:29
-
19:18
-
19:07
-
18:51
-
18:27
-
18:08
-
17:53
-
17:40
-
17:26
-
16:51
-
15:58
-
15:00
-
14:42