Результаты всех матчей НБА 1 февраля, турнирная таблица

1 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Кливленд Кавальерс» – «Майами Хит» – 97:100

«Нью-Йорк Никс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 123:129 ОТ

«Чикаго Буллз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 103:108

«Милуоки Бакс» – «Шарлотт Хорнетс» – 124:115

«Денвер Наггетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 122:113



В последнем матче самым ярким игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 26 очков, 18 подборов и 15 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джамала Маррея, который заработал 32 очка, пять подборов и отдал шесть передач. Самым результативным у гостей стал пятый номер американец Херберт Джонс. На его счету 21 очко, четыре подбора и столько же передач. Также отметим американского разыгрывающего Си Джей Макколлума, который набрал 21 очко, два подбора и отдал семь передач.