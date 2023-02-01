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Результаты всех матчей НБА 1 февраля, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 1 февраля, турнирная таблица
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1 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Кливленд Кавальерс» – «Майами Хит» – 97:100
«Нью-Йорк Никс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 123:129 ОТ
«Чикаго Буллз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 103:108
«Милуоки Бакс» – «Шарлотт Хорнетс» – 124:115
«Денвер Наггетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 122:113

В последнем матче самым ярким игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 26 очков, 18 подборов и 15 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джамала Маррея, который заработал 32 очка, пять подборов и отдал шесть передач. Самым результативным у гостей стал пятый номер американец Херберт Джонс. На его счету 21 очко, четыре подбора и столько же передач. Также отметим американского разыгрывающего Си Джей Макколлума, который набрал 21 очко, два подбора и отдал семь передач.

Турнирная таблица НБА
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