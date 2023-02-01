Новичок «Лейкерс» Хатимура выбрал номер в честь Коби Брайанта и его дочери

Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс рассказала, что новобранец команды Руи Хатимура выбрал игровой номер в честь Коби Брайанта и его погибшей дочери Джианны.

«Я спросила у нашего новичка Руи Хатимуры, выбрал ли он себе игровой номер. И он ответил: «Да, я возьму номер 28. 2 – в честь Джианны, а 8 – в честь Кобе». В этот момент я поняла, что у парня всё будет хорошо», — приводит слова Басс журналист Стивен Эй Смит в социальных сетях.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби, Джианна Брайант, и ещё семь пассажиров.

Фаны «Лейкерс» избили парня за грубое оскорбление Коби Брайанта: