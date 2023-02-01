Новичок «Лейкерс» Хатимура выбрал номер в честь Коби Брайанта и его дочери
Поделиться
Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс рассказала, что новобранец команды Руи Хатимура выбрал игровой номер в честь Коби Брайанта и его погибшей дочери Джианны.
«Я спросила у нашего новичка Руи Хатимуры, выбрал ли он себе игровой номер. И он ответил: «Да, я возьму номер 28. 2 – в честь Джианны, а 8 – в честь Кобе». В этот момент я поняла, что у парня всё будет хорошо», — приводит слова Басс журналист Стивен Эй Смит в социальных сетях.
Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби, Джианна Брайант, и ещё семь пассажиров.
Фаны «Лейкерс» избили парня за грубое оскорбление Коби Брайанта:
Комментарии
- 1 февраля 2023
-
10:09
-
09:58
-
09:52
-
09:00
-
08:40
-
08:00
-
07:52
-
06:35
-
06:28
-
03:06
-
00:43
-
00:24
-
00:11
- 31 января 2023
-
23:52
-
23:37
-
23:28
-
22:41
-
22:30
-
22:14
-
21:47
-
21:27
-
21:12
-
20:39
-
20:28
-
20:12
-
19:29
-
19:18
-
19:07
-
18:51
-
18:27
-
18:08
-
17:53
-
17:40
-
17:26
-
16:51
Партнерский контент