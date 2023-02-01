Лопатин стал вторым участником конкурса трёхочковых Единой лиги ВТБ
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Форвард МБА Андрей Лопатин стал вторым участником конкурса трёхочковых Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист реализует 45,3% трёхочковых и входит в топ-10 игроков чемпионата по данному показателю.
В нынешнем сезоне Лопатин принял участие в 23 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 11,0 очка, 5,0 подбора и 1,6 передачи за игру.
Ранее стало известно, что защитник «Зенита» Томас Эртель стал первым участником конкурса. Остальных участников Единая лига ВТБ объявит позднее.
Матч звёзд Единой лиги пройдёт 19 февраля в Москве. Эртель будет участвовать в матче в составе команды New School.
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