Гарнетт — о Дончиче: он ничего не боится

Член Зала славы и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался по поводу лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Мне нравится темп Луки, мне нравится, с какой зрелостью он играет. По нему видно, что он играл с опытными игроками и многому у них научился. Он ничего не боится в лиге. Он идёт на некоторых лучших защитников тем же путём и заставляет их выглядеть так, будто они не такие уж великие защитники», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.

В текущем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 33,4 очка, делая 8,9 подбора и 8,3 передачи при реализации бросков 50,1%, где 35,5% – трёхочковые.



«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 27 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке 3 февраля (4:30 мск).