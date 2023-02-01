Гарнетт — о Дончиче: он ничего не боится

Член Зала славы и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался по поводу лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича.
«Мне нравится темп Луки, мне нравится, с какой зрелостью он играет. По нему видно, что он играл с опытными игроками и многому у них научился. Он ничего не боится в лиге. Он идёт на некоторых лучших защитников тем же путём и заставляет их выглядеть так, будто они не такие уж великие защитники», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.
В текущем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 33,4 очка, делая 8,9 подбора и 8,3 передачи при реализации бросков 50,1%, где 35,5% – трёхочковые.
«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 27 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке 3 февраля (4:30 мск).
- 1 февраля 2023
-
12:13
-
11:58
-
11:19
-
10:57
-
10:09
-
09:58
-
09:52
-
09:00
-
08:40
-
08:00
-
07:52
-
06:35
-
06:28
-
03:06
-
00:43
-
00:24
-
00:11
- 31 января 2023
-
23:52
-
23:37
-
23:28
-
22:41
-
22:30
-
22:14
-
21:47
-
21:27
-
21:12
-
20:39
-
20:28
-
20:12
-
19:29
-
19:18
-
19:07
-
18:51
-
18:27
-
18:08