Емченко рассказал, почему матч с «Зенитом» оказался для него лучшим в этом сезоне

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко рассказал, почему матч с «Зенитом» (90:92) стал лучшим для него в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

«В этом сезоне, наверное, это лучший мой матч. Вышел, забил, потом реализовал ещё один свободный бросок и почувствовал уверенность. Играл без лишних мыслей. Если была возможность — атаковал», — рассказал Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

В этом сезоне Емченко принял участие в 21 игре. В среднем игрок набирает 3,6 очка, 1,0 подбора и 0,9 передачи за 11 минут в матче.

«Локомотив-Кубань» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 13 побед при 10 поражениях.

Полное интервью с Владиславом Емченко читайте на «Чемпионате»: