«Непобедимых команд не бывает». Емченко — о ЦСКА

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался по поводу лидера Единой лиги ВТБ — ЦСКА.
«ЦСКА показывает баскетбол высокого уровня. Последние матчи ярко это подтверждают. Но ведь они сильные каждый сезон. И непобедимых команд не бывает. Не знаю, как они себя чувствуют, но всё равно такая серия может оказывать какое-то давление. Мы точно будем настраиваться на ЦСКА так же серьёзно, как и на остальных соперников. Но все мысли сейчас о матче против УНИКСа», — рассказал Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
«Локомотив-Кубань» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 13 побед при 10 поражениях.
ЦСКА возглавляет чемпионат не имея ни одного поражения в 23 матчах.
Полное интервью с Владиславом Емченко читайте на «Чемпионате».
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