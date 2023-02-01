«Астана» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ
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«Астана» обыграла «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в столице Казахстана и завершилась победой хозяев паркета со счётом 86:82.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кваме Вон, набравший 22 очка. 18 очков на свой счёт записал Валерий Лиходей. 14 баллов набрал Маркелл Джонсон.
В составе «Минска» 21 очко набрал Йован Шливанчанин. 17 очков на счету ДаКуана Брэйси. 14 баллов набрал Зак Смит.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Астана» сыграет на выезде с «Самарой». Встреча состоится 15 февраля. «Минск» в следующем туре встретится на домашнем паркете с «Енисеем». Встреча состоится 4 февраля.
Единая лига ВТБ. Группа Б
01 февраля 2023, среда. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
86 : 82
Минск
Минск, Беларусь
Астана: Вон - 22, Лиходей - 18, Джонсон - 14, Майерс - 8, Балашов - 7, Щербак - 7, Гаврилов - 4, Марчук - 3, Мурзагалиев - 3, Айткали, Майдекин, Марчук
Минск: Шливанчанин - 21, Брейси - 17, Смит - 14, Эрнандес-Зиненко - 10, Близнюк - 6, Пантович - 6, Ситник - 5, Микульский - 3, Дуду, Коско, Паско, Стубеда
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