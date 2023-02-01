«Астана» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Астана» обыграла «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в столице Казахстана и завершилась победой хозяев паркета со счётом 86:82.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кваме Вон, набравший 22 очка. 18 очков на свой счёт записал Валерий Лиходей. 14 баллов набрал Маркелл Джонсон.



В составе «Минска» 21 очко набрал Йован Шливанчанин. 17 очков на счету ДаКуана Брэйси. 14 баллов набрал Зак Смит.



В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Астана» сыграет на выезде с «Самарой». Встреча состоится 15 февраля. «Минск» в следующем туре встретится на домашнем паркете с «Енисеем». Встреча состоится 4 февраля.