Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн ответил, хочет ли побить рекорд НБА по числу передач

Леброн ответил, хочет ли побить рекорд НБА по числу передач
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американский ветеран Леброн Джеймс, вышедший на четвёртое место в истории лиги по числу передач за карьеру (10 338), ответил, хочет ли побить рекорд Джона Стоктона (15 806).

«Я вообще не задумывался об этом. Я отыграл уже 19 сезонов, а в 17 сыграл по 82 игры. Какая-то сумасшедшая статистика… Нет, я нормально отношусь к своему текущему положению. Я рад и тому, что меня сравнивают с кем-то из великих», – сказал Джеймс на пресс-конференции.

Также Джеймс стал первым баскетболистом в истории, который смог оформить трипл-дабл в 20 сезонах НБА. До легендарного рекорда Карима Абдул-Джаббара ему осталось 88 очков.

Новость по теме
Леброн Джеймс вышел на четвёртое место в истории НБА по количеству передач

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023