Леброн ответил, хочет ли побить рекорд НБА по числу передач

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американский ветеран Леброн Джеймс, вышедший на четвёртое место в истории лиги по числу передач за карьеру (10 338), ответил, хочет ли побить рекорд Джона Стоктона (15 806).

«Я вообще не задумывался об этом. Я отыграл уже 19 сезонов, а в 17 сыграл по 82 игры. Какая-то сумасшедшая статистика… Нет, я нормально отношусь к своему текущему положению. Я рад и тому, что меня сравнивают с кем-то из великих», – сказал Джеймс на пресс-конференции.

Также Джеймс стал первым баскетболистом в истории, который смог оформить трипл-дабл в 20 сезонах НБА. До легендарного рекорда Карима Абдул-Джаббара ему осталось 88 очков.

Новость по теме Леброн Джеймс вышел на четвёртое место в истории НБА по количеству передач

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом