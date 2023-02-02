Результаты всех матчей Евролиги 1 февраля, турнирная таблица

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с литовским «Жальгирисом». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. В составе «Жальгириса» 25 очков набрал Игнас Браздейкис.



В другом матче игрового дня «Монако» одержал победу над немецкой «Альбой». Игра прошла в Берлине (Германия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 102:84. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донатас Мотеюнас, набравший 22 очка. В составе хозяев паркета 17 очков набрал Янни Ветцель.



В заключительном матче игрового дня мадридский «Реал» обыграл греческий «Панатинаикос». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гершон Ябуселе, набравший 16 очков. В составе «Панатинаикоса» 17 очков набрал Пэрис Ли.