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Результаты всех матчей Евролиги 1 февраля, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 1 февраля, турнирная таблица
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Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с литовским «Жальгирисом». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. В составе «Жальгириса» 25 очков набрал Игнас Браздейкис.

В другом матче игрового дня «Монако» одержал победу над немецкой «Альбой». Игра прошла в Берлине (Германия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 102:84. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донатас Мотеюнас, набравший 22 очка. В составе хозяев паркета 17 очков набрал Янни Ветцель.

В заключительном матче игрового дня мадридский «Реал» обыграл греческий «Панатинаикос». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гершон Ябуселе, набравший 16 очков. В составе «Панатинаикоса» 17 очков набрал Пэрис Ли.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
01 февраля 2023, среда. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
80 : 70
Жальгирис
Каунас, Литва
Анадолу Эфес: Клайберн - 19, Данстон - 12, Мицич - 11, Ларкин - 10, Бьёбуа - 9, Жижич - 9, Брайант - 6, М'Байе - 4, Гази, Пляйсс, Синглтон, Тунджер
Жальгирис: Браздейкис - 25, Улановас - 15, Лекавичюс - 8, Димша - 7, Хэйс - 6, Шмитс - 5, Буткевичюс - 2, Полонара - 2, Бирутис, Гедрайтис, Кривас, Лукошюнас
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
01 февраля 2023, среда. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
84 : 102
Монако
Монако, Монако
Альба: Прочида - 7, Ветцель - 4, Кумадже - 4, Тиман - 4, Смит - 3, Блатт, Делов, Зусман, Маттиссек, Олинде, Сикма, Шнайдер
Монако: Мотеюнас - 9, Джеймс - 5, Диалло - 2, Окобо - 2, Блоссомгейм, Браун, Лойд, Макунду, Монеке, Стразель, Уаттара, Холл
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
01 февраля 2023, среда. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
83 : 68
Панатинаикос
Афины, Греция
Реал Мадрид: Ябуселе - 16, Хезонья - 9, Муса - 8, Дек - 6, Уильямс-Госс - 6, Корнели - 5, Фернандес - 5, Козёр - 4, Тавареш - 4, Родригес - 3, Льюль - 2, Ндиайе
Панатинаикос: Григонис - 12, Бэйкон - 11, Ли - 8, Папаяннис - 8, Гудайтис - 6, Уолтерс - 5, Калаицакис - 4, Деррик Уильямс - 3, Авдалас, Калаицакис, Самонтуров, Хугкас
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