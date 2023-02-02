Дабл-дабл Эмбиида с 28 очками помог «Филадельфии» обыграть «Орландо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 105:94.
В составе победителей лучшей результативностью отличился Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов. Джеймс Харден также оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 передач.
Самым результативным в составе «Орландо» стал американский защитник Маркелл Фульц, который записал в свой актив 18 очков. Форвард Паоло Банчеро набрал 13 очков.
В следующем матче «Филадельфия» на выезде сыграет с «Сан-Антонио Спёрс», а «Орландо» также в гостях проведёт матч с «Миннесотой Тимбервулвз».
НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2023, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
105 : 94
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 28, Харден - 26, Харрис - 16, Макси - 10, Милтон - 8, Ньянг - 7, Мелтон - 3, Такер - 3, Тибулл - 2, Харрелл - 2, Кинг, Коркмаз, Рид, Спрингер, Хаус, Шэмпени
Орландо Мэджик: Фульц - 18, Банкеро - 13, Вагнер - 13, Саггс - 11, Харрис - 11, Энтони - 11, Картер - 9, Вагнер - 6, Бол - 2, Айзек, Бамба, Океке, Росс, Скофилд, Харрис, Хьюстан, Хэмптон
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