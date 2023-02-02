Дабл-дабл Эмбиида с 28 очками помог «Филадельфии» обыграть «Орландо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 105:94.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов. Джеймс Харден также оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 передач.

Самым результативным в составе «Орландо» стал американский защитник Маркелл Фульц, который записал в свой актив 18 очков. Форвард Паоло Банчеро набрал 13 очков.

В следующем матче «Филадельфия» на выезде сыграет с «Сан-Антонио Спёрс», а «Орландо» также в гостях проведёт матч с «Миннесотой Тимбервулвз».