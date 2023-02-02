«Мы сделали сопернику подарок». Керр высказался о поражении «Миннесоте»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что его команда сама отдала победу сопернику в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (114:119).

Напомним, воины побеждали на протяжении каждой из трёх четвертей, однако в заключительной двенадцатиминутке позволили сопернику перевести игру в овертайм, где в итоге проиграли.

«Мы контролировали ход игры, и я думаю, что мы просто сделали сопернику подарок. Они воспользовались нашими ошибками и плохим исполнением впереди. Мы делали всё правильно, но в один момент отпустили нить игры, перестали делать то, что должны были делать, и в итоге получили то, что заслужили», — приводит слова Керра Fadeaway World.

Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал американский разыгрывающий Д'Анджело Расселл, набравший 29 очков, сделавший 2 подбора и 2 передачи.