Эмбиид: не знаю, попаду ли на Матч звёзд. Я привык к неуважению

Звездный игрок «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался по поводу предстоящего Матча звёзд НБА.

«Я не знаю, попаду ли на Матч звезд. Никогда не знаешь. Как я уже сказал на днях, я привык к неуважению, поэтому я не удивлюсь, если не попаду. Так что посмотрим. Если я не попаду, что ж, переживу. А если попаду, то это будет здорово. Всегда круто играть в таких матчах, неважно в стартовом составе или нет», — приводит слова Эмбиида Clutch Points.

Напомним, ранее стало известно, что Эмбиид не был включён в стартовую пятёрку одной из команд Матча звёзд.

В текущем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 38 играх, набирая в среднем 33,5 очка, делая десять подборов и 4,2 передачи при реализации бросков 53,1%, где 35,5% – трёхочковые.

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