Тараканов: никто не запрещает американцам играть и зарабатывать в России. Это феномен

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов высказался по поводу ситуации с легионерами в Единой лиге ВТБ.

«Все игроки, у которых есть возможность играть в значимых Евролиге и Еврокубке, при прочих равных выберут быть на виду? С американцами не так. Американцы, как ни странно, главные потенциальные соперники, но их большинство в российской лиге. И никто им не запрещает играть, зарабатывать деньги и выводить их из России. Это, на самом деле, такой феномен, который иногда трудно объяснить. А по поводу европейцев – нет никаких шансов для литовцев, прибалтов, поляков и так далее. Немцы, итальянцы… Они подвергаются обструкции. Интересная ситуация с французами, которых в лиге уже четверо. Потому что во Франции тоже есть такие настроения. И федерация свои действия предпринимает. Очень интересно будет наблюдать, что они сделают на Олимпиаде – отступятся от своих принципов или нет», — сказал Тараканов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Маратом Араслановым и Ариной Ершовой.



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