«Когда всё построено на иностранцах — это создаёт проблемы». Справедливый Сергей Тараканов

Беседы с Сергеем Таракановым всегда удивляют глубиной погружения в материал собеседника. Олимпийский чемпион Сеула, кажется, общается напрямую с каждым в российском баскетболе, и для него нет секретов. Как говорится — знает всё изнутри.

Записать интервью мы договорились прямо на съёмочной площадке. Организаторы вежливо попросили не рассказывать, что это будет, но зато спокойно выделили нужное время для беседы. На том и сошлись.



И начать разговор было решено с Матча звёзд АСБ, который состоится в Красноярске — особенном месте для Сергея Николаевича.

«Есть много вопросов к «Енисею»

– Вы будете в Красноярске – Матч звёзд АСБ, большое событие. Там баскетбол знают давно, но будет ли это событие чем-то большим для города?

– Ну не знаю. Думаю, конечно, что рекламный ресурс АСБ всегда делает хорошую подготовку к Матчам звёзд. Я был на нескольких. Это всегда такое красочное событие. Поэтому думаю, что всё будет организовано достойно.



Есть ли глобальный интерес к баскетболу в Красноярске? Глобального нет. Можно судить по трибунам Дворца спорта, когда играют «Енисей» и ЦСКА. Понятно, что давки за билетами, к сожалению, нет. Есть много вопросов к организаторам, к «Енисею», который, конечно, должен делать больше работы по привлечению зрителей, популяризации баскетбола, привлечению своих воспитанников – их не так много, но они всё-таки должны быть. Когда всё построено на иностранцах, которые меняются из года в год, всё для того, чтобы народ ломился туда.

Сергей Тараканов Фото: РИА Новости

После Универсиады 2019 года, где было достаточно много сделано для улучшения инфраструктуры, я не могу сказать, что баскетбол «в фаворе». Всё-таки зимние виды спорта тут больше приветствуются. Но тем не менее что-то досталось и баскетболу. Поэтому есть какие-то дворцы спорта, есть соревнования. Красноярские юноши, девушки всё время присутствуют на соревнованиях именно в том регионе. Да и, в принципе, не только в том – сейчас их больше, не то, что в моё время. Я помню, как мы играли зону Сибири и Дальнего Востока когда-то в юношестве. Это были главные соревнования – единственный раз мы в моём 15-летнем возрасте попали в финал первенства России. Проходил он в Грозном. Когда мы играли с местными, мне с трибун показывали кинжалы и говорили: «Шестой номер, я тебя зарежу». До сих пор помню, как руки дрожали. Из раздевалки через слуховое окно вылезали, чтобы нас не побили. Но это к делу не относится. Это было большое достижение, потому что в основном все «варились» в зоне Сибири и Дальнего Востока – там были Омск, Новосибирск, Бийск, Шелехово.

По поводу Матча звёзд – я уверен, это будет красочно, громко, но, к сожалению, не решит основной проблемы. Над этим надо, конечно, много работать. Мне удивительно, что, когда, допустим, играет команда какого-нибудь большого университета, трибуны не ломятся за свою команду болеть. Должна быть какая-то гордость и сопричастность. Некорректно сравнивать с Америкой, но я-то видел это многие десятки раз. Сыграл около 100 игр в Америке с университетами, с колледжами. И видел, какой там культ боления за свою команду: клубные пиджаки, майки, галстуки и всё остальное. Это, конечно, надо развивать. Чем, в принципе, и занимается АСБ, и у меня к ней нет претензий. Я с ними давно дружу и вижу, как они стараются. У них для этого есть и рычаги, и средства, и желание, и знания.



Резюмируя: глобального скачка, конечно, не будет. Однако событие будет хорошее, яркое, красивое. И оно запомнится. Но никакого отношения к «Енисею» не имеет. Потому что «Енисей»… Ну, что говорить. Когда я открывал мемориальную доску моему тренеру Василию Репите в Красноярске, ни президент федерации – его воспитанник, кстати – ни генеральный директор «Енисея» не появились.

– Вы в Красноярск часто ездите? Насколько он вам близок остаётся?

– Не могу сказать. У меня сейчас нет, к сожалению, там родственников в живых. Остались знакомства, друзья. Тренер мой первый тоже умер два года назад. В общем, не так много. Бываю, в принципе, периодически. Раз в году, иногда даже два. Вот был в октябре. До этого был на Универсиаде. Сейчас поеду 3 февраля, буду там полтора дня. Всегда имею возможность сходить на могилу к отцу, поклониться. Мы, кстати, до сих пор общаемся с некоторыми – не со всеми – друзьями, с которыми играли в баскетбол в 15 лет. Это осталось какой-то такой дружбой на все времена.

«Никто американцам не запрещает играть, зарабатывать деньги и выводить их из России»

– Вы в этом сезоне продолжаете следить за всеми матчами Лиги ВТБ. Как вам видится – насколько она изменилась? Насколько удачно или неудачно зашли новички в лигу?

– Баскетбол изменился, конечно же, вообще в целом. И он меняется всё больше и больше. Не всегда мне это нравится. Он становится, с одной стороны, очень умелым и атлетичным. В первую очередь за счёт какого-то невероятного количества и точности трёхочковых бросков. Это, конечно, очень здорово – я сам всегда любил бросать. Но он становится очень монотонным и однообразным для меня лично. Особенно когда НБА смотришь – вот эта пальба с девяти метров… То, как люди бросают и умеют бросать, вызывает восторг. Невероятно! Но я всё равно остаюсь поклонником «Бостон Селтикс» Ларри Бёрда. Когда есть одно, другое, много пасов, центры, которые из-под кольца забивают, и мысль… Мне трудно объяснить.



Что касается Лиги ВТБ, конечно же, есть удивление по поводу такого успешного выступления ЦСКА. Которого, мне кажется, мало кто ожидал. Состав не такой звёздный, как был в последние годы, учитывая бюджеты, сложности, санкции и отстранение от европейских событий. Потому что все игроки, у которых есть возможность играть в значимых Евролиге и Еврокубке, при прочих равных выберут быть на виду. Поэтому, конечно, непростая задача сегодня – найти игроков. Иностранцев в первую очередь. Игроков, которые возьмут на себя риски, подвергнутся какой-то обструкции. Это в основном европейцы.

Американские легионеры «Самары» Джордан Теодор и Джеймс Эннис Фото: vtb-league.com

С американцами не так. Американцы, как ни странно, главные потенциальные соперники, но их большинство в российской лиге. И никто им не запрещает играть, зарабатывать деньги и выводить их из России. Это, на самом деле, такой феномен, который иногда трудно объяснить. А по поводу европейцев – нет никаких шансов для литовцев, прочих прибалтов, поляков и так далее. Немцы, итальянцы… Они подвергаются обструкции. Интересная ситуация с французами, которых в лиге уже четверо. Потому что во Франции тоже есть такие настроения. И федерация свои действия предпринимает. Очень интересно будет наблюдать, что они сделают на Олимпиаде – отступятся от своих принципов или нет.



— Даже вас ЦСКА удивляет?

— Конечно, ЦСКА удивил, и меня в том числе. Потому что никто не ожидал такой прыти и такой хорошей игры. У них есть, конечно, совершенно великолепная связка – Швед проводит замечательный сезон, Милутинов подтверждает свой статус. Удивляет Уэйр, такой неуступчивый мужичок. Его ты реально хочешь иметь в команде, потому что он всегда будет биться, бороться и всегда будет значим. Несмотря на то что он самый маленький в лиге. Мур – его манера для меня не самая привлекательная, но тем не менее он достоин уважения. Потому что после своего месячного соглашения он всё-таки выгрыз этот контракт и сейчас периодически выступает чуть ли не главным игроком.

Алексей Швед Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Жду большей свободы для Астапковича. Я тут за него всеми фибрами, естественно. Потому что давно с ним знаком и считаю, что он на гораздо большее способен. В некоторых играх это проявляется. Но у него, конечно, меньше свободы, потому что его затмевают и Швед, и Мур, когда появляется на площадке. Ему надо создавать больше. А стоять в углу и бросать – это очень узкая специализация. Короче, хорошая ротация, несмотря на потерю Семёна Антонова. Жан-Шарль – это не лидер команды в ответственных матчах, но очень хорошие дополнение к ротации и выход со скамейки.

УНИКС в первой половине играл вообще в лучший баскетбол в Лиге ВТБ. Сейчас по-разному. Удивляет «Зенит», потому что они не могут найти свою игру, несмотря на то что перебрали уже кучу иностранцев и добавляют всё новых и новых. Мне кажется, Паскуаль нервничает. Я надеюсь, что это не будет ситуация из разряда «меня уволили, выплатили деньги, и я уехал к себе в Испанию». Но иногда он выглядит очень нервным. Понятно, что когда бюджет команды позволяет подписывать очень хороших и почти любых игроков, а игры нет, то любой амбициозный тренер будет нервничать. Они, конечно, добавят, но сейчас играют вразброд. Нет целостности игры.



«Локомотив» порадовал на днях. Я говорил, что разочарование первых месяцев сменится тем, что они станут играть лучше. Тренер далеко не новичок и не последний среди лучших. Мне кажется, им надо больше доверять россиянам. Что, кстати, было в последней игре с «Зенитом». Тот же Емченко почему-то ушёл на второй план в первой части чемпионата. У него есть всё для того, чтобы играть больше и быть на первых ролях, как в прошлом сезоне, например. У него есть гарабиты, атлетизм, хороший бросок. Тот же Щербенёв, который в Суперкубке играл и попадал там в символическую пятёрку, Мартюк, само собой… Надеюсь, у них как-то устаканится состав, и они будут как раз использовать больше россиян, которые должны и будут добавлять. За ними всегда интереснее наблюдать, чем за иностранцами, которые не всегда знаешь, кто такие и откуда появились.

МБА – главный фаворит в любви болельщиков и моей тоже. Очень рад, что ошибался, когда говорил, что им не стоит идти в Лигу ВТБ и быть мальчиками для битья. Карасёву и менеджменту удалось сбить костяк и заразить их идеей пахоты на площадке. Чего, кстати, не было в последних двух играх. Надеюсь, что это временно и связано и с травмами игроков, и с какой-то усталостью. То, чем МБА брал – это как раз количество падений за нейтральными мячами. Это всегда было визитной карточкой МБА. В последних играх этого нет. Нет такой энергии, злости, азарта. И я надеюсь, что это возродится. Потому что это всегда симпатично видеть. И это единственный путь к успеху для такой команды, как МБА – без каких-то мегаталантов. Не хочу никого обижать, но там нет каких-то ярких звёзд, которые могут в одиночку всё решать. Но вот эта командная игра с очень хорошей ротацией, агрессией и желанием – это то, что подкупает. Поэтому в Крылатском очень много зрителей, которые ходят смотреть. И я в том числе.

Защитник МБА Даниил Аксёнов Фото: mbabasket.pro

Есть, понятно, аутсайдеры – «Астана» и «Минск». Это достижение, что сейчас придумали новый формат. Формат хороший и добавляет много игр, которые более интересные. Все из этой шестёрки будут не подарок. «Нижний», МБА, первая тройка – не подарок. «Локомотив» доказал, что они тоже не подарок. Поэтому — классный формат. Всё равно примерно понятно, кто и где закончит регулярный чемпионат. Но в любом случае много игр, от которых будет много чего зависеть. Это комплимент лиге за то, что придумали такой формат.

«Я не люблю рейтинги»

– Если ввести жёсткий лимит и убрать легионеров, как, например, было в СССР, окажет ли это какое-то положительное влияние? Жизнеспособна ли вообще такая идея?

– Думаю, что нет. С СССР сравнивать нельзя – там было 15 стран. С каждой понемножку, и что-то получалось. Команд тоже было не настолько много – 12 в высшем дивизионе. Да и в составе сборной вертелись максимум 20 человек. Из них 10 были железобетонные, две – периодически менялись. Да и вообще всё другое было, так что нечего даже говорить и сравнивать.



Но я давно говорю, что должен быть лимит в два – максимум в три – легионера. Я за лимит. И два-три легионера, которые решают и показывают, как надо, которые более умелые, чем большинство россиян, у которых можно учиться, которые добавляют мастерства команде – это самый правильный был бы вариант в текущих обстоятельствах.



– Последний вопрос. Назовите пять лучших российских игроков за всё время.

– Слишком большой временной отрезок, с ходу трудно сказать. Это, конечно, очень сложная история. У меня она есть и личная, потому что я был менеджером, и для меня из той команды можно многих выбирать. Конечно, первые, кто приходят в голову – Кириленко и Хряпа. Россияне? Россияне. Но это уже 2000-е годы. А 1990-е? Как можно того же Карасёва не упомянуть? Он был реально одним из лучших разыгрывающих. Многие забывают, естественно, я по себе знаю. Но об этом надо много говорить. Потому что печатное слово имеет большое значение. Сейчас я, допустим, мелькал на ТВ – моя фамилия более популярна, чем была бы, если бы этого не было. Я уже философски к этому отношусь. Кто больше на слуху, тот и приходит на ум.

Виктор Хряпа и Андрей Кириленко Фото: РИА Новости

Как можно не вспомнить Сергея Панова, Евгения Пашутина? Захар – тоже из тех людей, которые многое решали. Поэтому тут много из поколения 1990-х годов. Я прям боюсь кого-то обидеть. И пятёрку очень сложно выбрать. Из сегодняшних, тех, кто ещё играет, – Моня заслуживает очень больших комплиментов своему долголетию и спортивной судьбе. Он никогда не был сверхъярким, но всегда был надёжным. А это очень большое качество. Как можно не вспомнить Тимофея Мозгова? К нему могут быть всякие вопросы, смазал он свои последние годы. Но он как минимум чемпион НБА, у которого и в НБА были очень яркие игры. Поэтому я точно не смогу собрать одну пятёрку.



Начиная с 1990-х — Базаревич, который своим сумасшедшим стилем в тех условиях, когда все разъехались, громко заявил о себе и был чуть ли не первым россиянином, который провёл какое-то количество игр в НБА. Бабков, который в то время феерил и был одним из главных легионеров в Испании и Германии довольно долго. Миша Михайлов, с которым я долго общаюсь. Он так, вроде в тени, но был основным центровым с ростом 205 см. В «Реале» играл много лет, а это тоже достижение.



Тут пятёркой не обойдёшься. Особняком стоят Хряпа и Кириленко, конечно. Потому что это люди, чьи харизма, умения, атлетизм и мастерство дали многое поколению 2000-х.

– А если сказать пару слов о тех, кто был до вас? 1972 год, Белов и так далее. Там же тоже много фамилий.

– Ну, конечно. Кого-то я не видел, только общался или даже не застал. Это и Вольнов, естественно, это и Беловы, Сергей и Александр. Я с обоими играл. И есть, естественно, к ним большое уважение. Едешко, Ерёмин, Мышкин – это уже моё поколение, чуть старше, но тем не менее. Из тех, кто до этого – Андреев с очень сложной судьбой, неудачей на последней тренировке перед Олимпиадой в Мюнехене. Он был основным центровым. С ним, может, и не было бы той знаменитой концовки, потому что и так бы легко выиграли. Потому что он реально был очень значим для команды. Получает травму, не едет на Игры, не становится олимпийским чемпионом. Известная история – последняя тренировка уже закончилась, а они решили там что-то поиграть. И он сломался. Это вообще фантастика.



Игроков ранней сборной СССР я не застал. Но это, конечно, был другой баскетбол. Алачачян, Ахтаев – были яркие персонажи. Капранов был очень значим. Милосердов был боец, который всегда боролся. Если надо – по печени кому врежет. Своим, чужим, кому угодно. Можно много говорить, но к этому надо больше готовиться. Я не люблю рейтинги эти все, потому что они очень субъективны и базируются ещё и на сиюминутных ощущениях. Сейчас кого-то вспомнил, кого-то забыл, и это не совсем правильно.