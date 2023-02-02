В США в результате драки на матче школьных команд погиб 60-летний мужчина

В Вермонте (США) во время матча школьных команд по баскетболу произошла драка, в результате которой скончался 60-летний мужчина, сообщает TMZ Sport.



В настоящий момент полиция проводит расследование инцидента. Происшествие случилось в Олбурге во время баскетбольного матча учеников седьмого и восьмого классов из местной школы и приезжей команды из Сент-Олбанса.



Драка произошла между зрителями, которые выбежали на паркет. Дети наблюдали за случившимся со стороны. Один из участников драки получил травму, но вместо того, чтобы обратиться за помощью, отправился домой. Как сообщается, по дороге он остановил машину и вызвал скорую, однако после того, как он был доставлен в ближайшую больницу, мужчина скончался. Причина смерти пока не установлена.