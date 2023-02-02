В ФИБА учли заявления МОК по участию россиян в международных соревнованиях
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Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) принял к сведению заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.
«ФИБА приняла к сведению недавние заявления МОК и Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) и продолжит участвовать в процессе консультаций, учитывая решения центрального совета и особенности, применимые к баскетболу как к командному виду спорта», — гласит заявление на официальном сайте ФИБА.
Напомним, 25 января исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.
Российские команды были отстранены ФИБА от всех соревнований под эгидой этой организации.
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