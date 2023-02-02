В ФИБА учли заявления МОК по участию россиян в международных соревнованиях

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) принял к сведению заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.



«ФИБА приняла к сведению недавние заявления МОК и Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) и продолжит участвовать в процессе консультаций, учитывая решения центрального совета и особенности, применимые к баскетболу как к командному виду спорта», — гласит заявление на официальном сайте ФИБА.



Напомним, 25 января исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Российские команды были отстранены ФИБА от всех соревнований под эгидой этой организации.