Грин: Леброн Джеймс — величайшее лицо, которое когда-либо видела НБА

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является «величайшим лицом» Национальной баскетбольной ассоциации.



«Леброн – величайшее лицо, которое когда-либо видела НБА. Подумайте о том времени, в которое мы живём: камеры, социальные сети, а Леброн никогда не попадал в скандалы. Его никогда не арестовывали. Его никогда не фотографировали в пьяном виде. И всё это вкупе с выносливостью, долговечностью, стабильностью», — приводит слова Грина USA TODAY.



В нынешнем сезоне НБА Джеймс принял участие в 41 матче, набирая в среднем 30,2 очка, совершая 8,5 подбора и отдавая 7,1 передачи.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл: