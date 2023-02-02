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Грин: Леброн Джеймс — величайшее лицо, которое когда-либо видела НБА

Грин: Леброн Джеймс — величайшее лицо, которое когда-либо видела НБА
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является «величайшим лицом» Национальной баскетбольной ассоциации.

«Леброн – величайшее лицо, которое когда-либо видела НБА. Подумайте о том времени, в которое мы живём: камеры, социальные сети, а Леброн никогда не попадал в скандалы. Его никогда не арестовывали. Его никогда не фотографировали в пьяном виде. И всё это вкупе с выносливостью, долговечностью, стабильностью», — приводит слова Грина USA TODAY.

В нынешнем сезоне НБА Джеймс принял участие в 41 матче, набирая в среднем 30,2 очка, совершая 8,5 подбора и отдавая 7,1 передачи.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:

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