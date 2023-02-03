Дабл-дабл Энтони Дэвиса принёс «Лейкерс» победу в одно очко над «Индианой»

В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:111.



Самым результативным игроком у «Индианы» стал американский разыгрывающий Тайрис Хадибёртон, заработавший дабл-дабл: 26 очков, два подбора и 12 передач. Также стоит отметить американского защитника Аарона Несмита, который заработал 24 очка, три подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 31 очко, 14 подборов и две передачи. Также стоит отметить 6-го номера американского форварда Леброна Джеймса, который набрал 26 очков, семь подборов и столько же передач.