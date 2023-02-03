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Дабл-дабл Энтони Дэвиса принёс «Лейкерс» победу в одно очко над «Индианой»

Дабл-дабл Энтони Дэвиса принёс «Лейкерс» победу в одно очко над «Индианой»
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В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:111.

Самым результативным игроком у «Индианы» стал американский разыгрывающий Тайрис Хадибёртон, заработавший дабл-дабл: 26 очков, два подбора и 12 передач. Также стоит отметить американского защитника Аарона Несмита, который заработал 24 очка, три подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 31 очко, 14 подборов и две передачи. Также стоит отметить 6-го номера американского форварда Леброна Джеймса, который набрал 26 очков, семь подборов и столько же передач.

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2023, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Несмит - 24, Тёрнер - 20, Хилд - 14, Макконнелл - 11, Нембард - 7, Матурин - 5, Джексон - 4, Битадзе, Браун, Бриссетт, Джонсон, Дуарте, Куин, Смит, Тайс, Тэйлор
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Джеймс - 26, Шрёдер - 12, Брайант - 11, Уэстбрук - 10, Беверли - 7, Хатимура - 7, Уокер - 6, Браун - 2, Габриэль, Джонс, Кристи, Пиппен Мл., Ривз, Суидер, Тоскано-Андерсон
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