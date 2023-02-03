Леброн считает, что может набрать 63 очка в одном матче и побить рекорд Абдул-Джаббара
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос, способен ли он набрать 63 очка в ближайшем матче регулярного чемпионата НБА, чтобы побить легендарный рекорд Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам.
У Карима Абдул-Джаббара 38 387 очков, у Леброна сейчас 38 325 очков. Он отстаёт всего на 62 балла.
«Да, я могу это сделать. Не знаю, произойдёт ли это в субботу, но да, я могу набрать 63 очка в одном матче», — приводит слова Леброна ABC7.
В следующем матче «Лейкерс» предстоит сыграть с «Нью-Орлеан Пеликанс» на их площадке. Игра состоится в ночь на 5 февраля.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне располагается на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 25 матчей.
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