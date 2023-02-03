«Лейкерс» и «Юта» провели переговоры по Расселлу Уэстбруку
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Руководители «Лос-Анджелес Лейкерс» встретились с представителями «Юты Джаз» и провели предварительные переговоры по поводу обмена звёздного разыгрывающего «озёрников» Расселла Уэстбрука, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
Ранее также сообщалось, что «Лейкерс» рассматривают возможность обмена игрока в «Шарлотт Хорнетс». В калифорнийской команде считают, что им нужен ещё один обмен, чтобы бороться за победу в НБА. При этом сообщается, что в рамках обмена по Расселлу Уэстбруку претенденты на игрока также требуют драфт-пик первого раунда.
Расселл Уэстбрук в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА принял участие в 50 матчах, в которых набирал в среднем 15,7 очка, совершал 6,3 подбора и отдавал 7,6 результативной передачи.
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