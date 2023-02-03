«Филадельфия» не заинтересована в Ирвинге
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«Филадельфия Сиксерс» не планирует подписывать звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга до дедлайна, сообщает журналист Bleacher Report Джейсон Думас на своей странице в социальных сетях.
Сегодня стало известно, что Кайри Ирвинг запросил у руководства «Бруклин Нетс» обмен до дедлайна 9 февраля. В противном случае баскетболист покинет клуб летом на правах свободного агента.
Стоит отметить, что Кайри Ирвинг летом также запрашивал обмен, но в итоге воспользовался опцией игрока и продлил контракт ещё на сезон.
В нынешнем сезоне 30-летний разыгрывающий принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи.
Новость по темеКайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклин Нетс»
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