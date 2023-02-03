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Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклин Нетс»

Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклин Нетс»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг запросил обмен из команды, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Как сообщает источник, Ирвинг рассчитывает, что его обменяют до дедлайна, который наступает 9 февраля. В противном случае Ирвинг собирается покинуть команду в качестве свободного агента в июле.

Его четырёхлетний контракт с «Нетс» на общую сумму $ 136 млн истекает по завершении сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне Ирвинг принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи за матч.

Слухи об обмене Кайри Ирвинга из «Бруклина» ходили ещё в нынешнее межсезонье, однако баскетболист решил остаться в команде.

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