Результаты всех матчей Евролиги 3 февраля, турнирная таблица

Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 101:86. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. В составе «Альбы» 13 очков набрал Янни Ветцель.



В ещё одном матче игрового дня литовский «Жальгирис» уступил сербскому «Партизану». Встреча прошла в Каунасе (Литва) и завершилась победой гостей со счётом 88:74. В составе победителей отличился Иоаннис Папапетру, набравший 17 очков. В составе «Жальгириса» 17 очков набрал Игнас Браздейкис.



В другом матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над «Монако». Встреча прошла в Монако на стадионе «Салле Гастон Медесен» и завершилась победой гостей паркета со счётом 95:91. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 30 очков. В составе «Монако» 23 очка набрал Майк Джеймс.



В другом матче дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Пирее (Греция) на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 76:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 23 очка. В составе «Анадолу Эфес» по 10 очков набрали Василие Мицич, Элайджа Брайант, Родриг Бьёбуа и Шейн Ларкин.



В ещё одной встрече дня «Баскония» оказалась сильнее греческого «Панатинаикоса». Встреча прошла в Витории (Испания) и завнершилась победой хозяев паркета со счётом 95:90. В составе победителей отличился Маркус Ховард, набравший 24 очка. У гостей 19 очков набрал Деррик Уильямс.



В заключительном матче дня итальянский «Виртус» оказался сильнее французского АСВЕЛа. Встреча прошла в Виллербане (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 77:64. В составе победителей самым результативным игроком стал Марко Белинелли, набравший 21 очко. В АСВЕЛе отличился Нандо де Коло, набравший 15 баллов.