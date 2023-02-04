Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей Евролиги 3 февраля, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 3 февраля, турнирная таблица
Комментарии

Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 101:86. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. В составе «Альбы» 13 очков набрал Янни Ветцель.

В ещё одном матче игрового дня литовский «Жальгирис» уступил сербскому «Партизану». Встреча прошла в Каунасе (Литва) и завершилась победой гостей со счётом 88:74. В составе победителей отличился Иоаннис Папапетру, набравший 17 очков. В составе «Жальгириса» 17 очков набрал Игнас Браздейкис.

В другом матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над «Монако». Встреча прошла в Монако на стадионе «Салле Гастон Медесен» и завершилась победой гостей паркета со счётом 95:91. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 30 очков. В составе «Монако» 23 очка набрал Майк Джеймс.

В другом матче дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Пирее (Греция) на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 76:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 23 очка. В составе «Анадолу Эфес» по 10 очков набрали Василие Мицич, Элайджа Брайант, Родриг Бьёбуа и Шейн Ларкин.

В ещё одной встрече дня «Баскония» оказалась сильнее греческого «Панатинаикоса». Встреча прошла в Витории (Испания) и завнершилась победой хозяев паркета со счётом 95:90. В составе победителей отличился Маркус Ховард, набравший 24 очка. У гостей 19 очков набрал Деррик Уильямс.

В заключительном матче дня итальянский «Виртус» оказался сильнее французского АСВЕЛа. Встреча прошла в Виллербане (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 77:64. В составе победителей самым результативным игроком стал Марко Белинелли, набравший 21 очко. В АСВЕЛе отличился Нандо де Коло, набравший 15 баллов.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
03 февраля 2023, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
101 : 86
Альба
Берлин, Германия
Фенербахче: Хэйс - 24, Мотли - 18, Эдвардс - 13, Гудурич - 12, Калатес - 10, Пьерр - 9, Уилбекин - 8, Букер - 6, Адетокунбо - 1, Бирсен, Махмутоглу, Хазер
Альба: Ветцель - 13, Зусман - 12, Блатт - 11, Ламмерс - 10, Олинде - 10, Тиман - 10, Смит - 9, Кумадже - 4, Прочида - 4, Маттиссек - 2, Сикма - 1, Ло
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
03 февраля 2023, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
74 : 88
Партизан
Белград, Сербия
Жальгирис: Браздейкис - 17, Бирутис - 10, Шмитс - 10, Хэйс - 8, Улановас - 6, Буткевичюс - 5, Димша - 5, Лекавичюс - 5, Полонара - 5, Лукошюнас - 3, Гедрайтис, Кривас
Партизан: Папапетру - 17, Лессор - 14, Пантер - 14, Ледей - 11, Экзам - 11, Нанналли - 10, Смайлагич - 8, Аврамович - 3, Анджушич, Вукчевич, Мадар, Трифунович
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
03 февраля 2023, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
91 : 95
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Монако: Джеймс - 23, Окобо - 16, Диалло - 15, Браун - 7, Мотеюнас - 7, Блоссомгейм - 6, Холл - 6, Лойд - 4, Монеке - 4, Уаттара - 3, Стразель
Реал Мадрид: Хезонья - 30, Муса - 14, Дек - 13, Льюль - 10, Ябуселе - 9, Ханга - 7, Тавареш - 3, Уильямс-Госс - 3, Корнели - 2, Пуарье - 2, Родригес - 2, Козёр
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
03 февраля 2023, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
76 : 70
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Везенков - 23, Лунцис - 13, Маккиссик - 10, Фалль - 10, Папаниколау - 6, Ларенцакис - 5, Блэк - 4, Боломбой - 2, Уолкап - 2, Канаан - 1, Цамис
Анадолу Эфес: Брайант - 10, Бьёбуа - 10, Ларкин - 10, Мицич - 10, Данстон - 9, Жижич - 9, Клайберн - 8, М'Байе - 4, Гази, Пляйсс, Синглтон, Тунджер
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
03 февраля 2023, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
95 : 90
Панатинаикос
Афины, Греция
Баскония: Ховард - 24, Костелло - 16, Маринкович - 14, Котсар - 10, Гедрайтис - 9, Эноч - 6, Хайдеггер - 5, Диес - 4, Седекерскис - 4, Томпсон - 3, Райэсте, Хоммс
Панатинаикос: Деррик Уильямс - 19, Бэйкон - 16, Ли - 16, Папаяннис - 16, Григонис - 7, Уолтерс - 7, Гудайтис - 5, Калаицакис - 2, Калаицакис - 2, Авдалас, Самонтуров
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
03 февраля 2023, пятница. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
64 : 77
Виртус Болонья
Болонья, Италия
АСВЕЛ: де Коло - 15, Фалл - 11, Нуа - 10, Бост - 9, Кауди - 8, Лайти - 5, Мэтьюс - 2, Обасоан - 2, Пон - 2, Дьо, Рисашер, Тайус
Виртус Болонья: Белинелли - 21, Кординье - 10, Шенгелия - 10, Хэкетт - 7, Манньон - 6, Мики - 5, Пайола - 5, Уимс - 5, Бако - 4, Джайте - 4, Абасс, Камара
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023