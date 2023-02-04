Энтони Эдвардс: удивлён, что Де'Аарон Фокс не попал на Матч звёзд НБА

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс признался, что был удивлён непопаданием разыгрывающего «Сакраменто Кингз» Де'Аарона Фокса в список запасных игроков Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я знал, что, скорее всего, не попаду на Матч звёзд, но я больше удивлён тем фактом, что Де'Аарон Фокс туда не поехал», – приводит слова Эдвардса Canis Hoopus.
В нынешнем сезоне 25-летний Фокс принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 24,3 очка, делая 6,1 передачи и 4,3 подбора при реализации бросков 50,6%, где 33,2% – трёхочковые.
«Сакраменто Кингз» занимает третье место в Западной конференции с 29 победами при 22 поражениях. Следующую игру «короли» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде 6 февраля (3:00 мск).
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