Названы резервисты Матча всех звёзд НБА

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации объявила имена резервистов на Матч всех звёзд, который состоится в Солт-Лейк-Сити 19 февраля. 14 игроков были выбраны на основании итогов голосования 30 тренеров лиги.

От Западной конференции сыграют: Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Лаури Маркканен («Юта Джаз»), Джа Морант («Мемфис»), Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»).



От Восточной конференции НБА в спортивном мероприятии примут участие: Бэм Адебайо («Майами Хит»), Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Демар Дерозан («Чикаго Буллз»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Тайриз Халибертон («Индиана Пэйсерс»), Джру Холидэй («Милуоки Бакс»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»).

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?