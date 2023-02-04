В Красноярске прошёл Матч звёзд АСБ 2023

Сегодня, 4 февраля, в Красноярске состоялся Матч звёзд АСБ – яркое событие на экваторе сезона, которое ежегодно объединяет самых выдающихся студентов-баскетболистов. В этом году «Чемпионат» стал информационным партнёром этого мероприятия.
Первыми выступили женские коллективы: команда Елены Баженовой, представляющая Восток, встретилась с командой Анастасии Рыковой из Запада. Победу одержали восточные баскетболистки со счётом 109:99.
Итоги женского Матча звёзд АСБ
Фото: Пресс-служба Ассоциации студенческого баскетбола
Что касаемо мужских коллективов, аналогично – встретились восточная и западная команды. Капитанами были назначены Александр Мурза и Максим Шумков. Победу одержал западный коллектив со счётом 113:112.
Итоги мужского Матча звёзд АСБ
Фото: Пресс-служба Ассоциации студенческого баскетбола
Отметим, что впервые на Матче звёзд прошёл отдельный матч между женскими командами, а также драфт капитанов.
Вашему вниманию доступны записи трансляций обоих матчей:
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