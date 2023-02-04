В Красноярске прошёл Матч звёзд АСБ 2023

Сегодня, 4 февраля, в Красноярске состоялся Матч звёзд АСБ – яркое событие на экваторе сезона, которое ежегодно объединяет самых выдающихся студентов-баскетболистов. В этом году «Чемпионат» стал информационным партнёром этого мероприятия.



Первыми выступили женские коллективы: команда Елены Баженовой, представляющая Восток, встретилась с командой Анастасии Рыковой из Запада. Победу одержали восточные баскетболистки со счётом 109:99.

Итоги женского Матча звёзд АСБ Фото: Пресс-служба Ассоциации студенческого баскетбола

Что касаемо мужских коллективов, аналогично – встретились восточная и западная команды. Капитанами были назначены Александр Мурза и Максим Шумков. Победу одержал западный коллектив со счётом 113:112.

Итоги мужского Матча звёзд АСБ Фото: Пресс-служба Ассоциации студенческого баскетбола

Отметим, что впервые на Матче звёзд прошёл отдельный матч между женскими командами, а также драфт капитанов.

Вашему вниманию доступны записи трансляций обоих матчей: