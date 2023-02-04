Определён MVP 23-го тура Евролиги

Форвард турецкого «Фенербахче» Найджел Хэйс стал MVP 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с немецкой «Альбой» (101:86) Хэйс записал в свой актив 24 очка (8/13 двухочковых, 2/5 трёхочковых, 6/8 штрафных), 11 подборов, три результативные передачи и три перехвата при рейтинге эффективности 37 баллов.

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В список лучших игроков тура вошли также баскетболист мадридского «Реала» Марио Хезонья (34 балла), игрок «Маккаби» Бонзи Колсон (32 балла), баскетболист «Монако» Майк Джеймс (24 балла) и игрок «Олимпиакоса» Александар Везенков (21 балл).