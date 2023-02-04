Определён MVP 23-го тура Евролиги
Поделиться
Форвард турецкого «Фенербахче» Найджел Хэйс стал MVP 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с немецкой «Альбой» (101:86) Хэйс записал в свой актив 24 очка (8/13 двухочковых, 2/5 трёхочковых, 6/8 штрафных), 11 подборов, три результативные передачи и три перехвата при рейтинге эффективности 37 баллов.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
В список лучших игроков тура вошли также баскетболист мадридского «Реала» Марио Хезонья (34 балла), игрок «Маккаби» Бонзи Колсон (32 балла), баскетболист «Монако» Майк Джеймс (24 балла) и игрок «Олимпиакоса» Александар Везенков (21 балл).
Комментарии
- 4 февраля 2023
-
23:49
-
23:03
-
22:58
-
21:41
-
20:34
-
19:59
-
18:36
-
18:04
-
17:43
-
17:12
-
16:55
-
16:42
-
16:20
-
15:33
-
15:23
-
15:09
-
14:31
-
14:21
-
14:07
-
13:49
-
13:38
-
13:29
-
12:59
-
12:50
-
12:09
-
11:56
-
11:26
-
11:17
-
10:49
-
10:40
-
10:35
-
10:08
-
09:48
-
09:20
-
09:03
Партнерский контент