Симмонса заметили на ужине с Эйсой Гонсалес. Ранее ей приписывали отношения с Роналду

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс был замечен за ужином с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес, сообщает издание Daily Mail. В СМИ циркулируют слухи об их отношениях.



Симмонс и Гонсалес провели вечер в одном из ресторанов Нью-Йорка. После этого, по информации издания, пара отправилась на прогулку.



Эйса Гонсалес является бывшей девушкой актёра Тимоти Шаламе. В прессе ей приписывали отношения с португальским футболистом Криштиану Роналду.



В этом сезоне Симмонс пропускал часть матчей из-за травмы. В среднем за игру он набирает 7,4 очка, совершает 6,5 подбора, отдаёт 6,4 результативной передачи.



На данный момент «Бруклин» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. Возглавляет турнирную таблицу «Бостон Селтикс».