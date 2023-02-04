Симмонса заметили на ужине с Эйсой Гонсалес. Ранее ей приписывали отношения с Роналду
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс был замечен за ужином с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес, сообщает издание Daily Mail. В СМИ циркулируют слухи об их отношениях.
Симмонс и Гонсалес провели вечер в одном из ресторанов Нью-Йорка. После этого, по информации издания, пара отправилась на прогулку.
Эйса Гонсалес является бывшей девушкой актёра Тимоти Шаламе. В прессе ей приписывали отношения с португальским футболистом Криштиану Роналду.
В этом сезоне Симмонс пропускал часть матчей из-за травмы. В среднем за игру он набирает 7,4 очка, совершает 6,5 подбора, отдаёт 6,4 результативной передачи.
На данный момент «Бруклин» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. Возглавляет турнирную таблицу «Бостон Селтикс».
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