Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Симмонса заметили на ужине с Эйсой Гонсалес. Ранее ей приписывали отношения с Роналду

Симмонса заметили на ужине с Эйсой Гонсалес. Ранее ей приписывали отношения с Роналду
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс был замечен за ужином с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес, сообщает издание Daily Mail. В СМИ циркулируют слухи об их отношениях.

Симмонс и Гонсалес провели вечер в одном из ресторанов Нью-Йорка. После этого, по информации издания, пара отправилась на прогулку.

Эйса Гонсалес является бывшей девушкой актёра Тимоти Шаламе. В прессе ей приписывали отношения с португальским футболистом Криштиану Роналду.

В этом сезоне Симмонс пропускал часть матчей из-за травмы. В среднем за игру он набирает 7,4 очка, совершает 6,5 подбора, отдаёт 6,4 результативной передачи.

На данный момент «Бруклин» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. Возглавляет турнирную таблицу «Бостон Селтикс».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023