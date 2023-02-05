Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пеликанс» обыграли «Лейкерс», прервав десятиматчевую серию поражений, у Леброна 27 очков

«Пеликанс» обыграли «Лейкерс», прервав десятиматчевую серию поражений, у Леброна 27 очков
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Нью-Орлеане на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 131:126.

Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм, который записал в свой актив 35 очков. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов.

Лучшей результативностью в составе «Лейкерс» отличился Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов. Леброн Джеймс записал в свой актив 27 очков.

Таким образом, «Пеликанс» прервали десятиматчевую серию поражений. «Лейкерс», в свою очередь, потерпели первое поражение после двух побед подряд.

НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
131 : 126
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 35, Макколлум - 23, Мёрфи - 21, Альварадо - 18, Валанчюнас - 18, Нэнс - 10, Джонс - 4, Льюис - 2, Грэм, Дэниэлс, Лидделл, Маршалл, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Хэйс, Эрнангомес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 34, Джеймс - 27, Уэстбрук - 15, Браун - 13, Уокер - 11, Хатимура - 8, Беверли - 7, Шрёдер - 7, Брайант - 2, Габриэль - 2, Джонс, Кристи, Пиппен Мл., Ривз, Суидер, Тоскано-Андерсон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023