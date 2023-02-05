«Пеликанс» обыграли «Лейкерс», прервав десятиматчевую серию поражений, у Леброна 27 очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Нью-Орлеане на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 131:126.

Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм, который записал в свой актив 35 очков. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов.

Лучшей результативностью в составе «Лейкерс» отличился Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов. Леброн Джеймс записал в свой актив 27 очков.

Таким образом, «Пеликанс» прервали десятиматчевую серию поражений. «Лейкерс», в свою очередь, потерпели первое поражение после двух побед подряд.