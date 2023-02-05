Трип-дабл Янниса Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Майами»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:115.

Самым результативным игроком у «Милуоки» стал 28-летний греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший трипл-дабл: 35 очков, 15 подборов и одиннадцать передач. Также большой вклад в успех команды внёс лёгкий форвард Крис Миддлтон, который набрал 24 очка, семь подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский лёгкий форвард Джимми Батлер (32 очка, восемь подборов и три передачи). Также стоит отметить американского защитника Тайлера Хироу, который набрал 24 очка, пять подборов и шесть передач.