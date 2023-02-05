Трип-дабл Янниса Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Майами»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:115.
Самым результативным игроком у «Милуоки» стал 28-летний греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший трипл-дабл: 35 очков, 15 подборов и одиннадцать передач. Также большой вклад в успех команды внёс лёгкий форвард Крис Миддлтон, который набрал 24 очка, семь подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский лёгкий форвард Джимми Батлер (32 очка, восемь подборов и три передачи). Также стоит отметить американского защитника Тайлера Хироу, который набрал 24 очка, пять подборов и шесть передач.
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
123 : 115
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Миддлтон - 24, Аллен - 19, Холидэй - 15, Коннотон - 14, Лопес - 9, Картер - 6, Мэттьюз - 1, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Ибака, Инглс, Мамукелашвили, Нвора, Портис, Хилл
Майами Хит: Батлер - 32, Хироу - 24, Мартин - 17, Адебайо - 16, Страс - 11, Хайсмит - 8, Винсент - 7, Дедмон, Йович, Кэйн, Лоури, Оладипо, Робинсон, Робинсон, Хаслем, Юртсевен
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