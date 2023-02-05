Трипл-дабл Йокича и 41 очко Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Атланту»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 128:108.
Самым ярким игроком матча стал сербский центровой Никола Йокич, сделавший трипл-дабл: 14 очков, 18 подборов и 10 результативных передач. Его партнёр по команде Джамал Маррей набрал 41 очко, сделал пять подборов и отдал семь передач. В составе «Хоукс» отличился Деджонте Маррей, заработавший за матч 28 очков, сделавший четыре подбора и десять передач. Также в составе гостей площадки стоит отметить Деандре Хантера. На его счету 20 очков, три подбора и четыре передачи.
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
128 : 108
Атланта Хоукс
Атланта
Денвер Наггетс: Маррей - 41, Портер - 23, Гордон - 15, Йокич - 14, Браун - 10, Браун - 8, Чанчар - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Ннаджи - 4, Рид - 2, Уотсон - 2, Гиллеспи, Грин, Джордан, Смит, Уайт, Хиланд
Атланта Хоукс: Мюррей - 28, Хантер - 20, Гриффин - 15, Капела - 12, Джонсон - 11, Богданович - 8, Коллинс - 6, Оконгву - 6, Форрест - 2, Камински, Крейчи, Мартин, Уильямс, Холидей, Холидэй, Янг
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