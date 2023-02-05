Трипл-дабл Йокича и 41 очко Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Атланту»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 128:108.

Самым ярким игроком матча стал сербский центровой Никола Йокич, сделавший трипл-дабл: 14 очков, 18 подборов и 10 результативных передач. Его партнёр по команде Джамал Маррей набрал 41 очко, сделал пять подборов и отдал семь передач. В составе «Хоукс» отличился Деджонте Маррей, заработавший за матч 28 очков, сделавший четыре подбора и десять передач. Также в составе гостей площадки стоит отметить Деандре Хантера. На его счету 20 очков, три подбора и четыре передачи.