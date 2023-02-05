Стефен Карри не смог завершить матч с «Далласом» из-за травмы. Видео

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Даллас Маверикс» (119:113) из-за травмы левой ноги.



Как сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, рентген не выявил серьёзных повреждений у игрока. В скором времени защитник пройдёт МРТ-обследование.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 34-летний Карри принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 29,4 очка, делая 6,4 передачи и 6,3 подбора при реализации бросков 49,5%, где 42,7% – трёхочковые.



«Голден Стэйт Уорриорз» занимает седьмое место в Западной конференции с 27 победами при 26 поражениях. Следующую игру «воины» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 7 февраля (6:00 мск).