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Стала известна позиция «Лейкерс» и Леброна Джеймса по Ирвингу

Стала известна позиция «Лейкерс» и Леброна Джеймса по Ирвингу
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Звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс и «Лос-Анджелес Лейкерс» с энтузиазмом настроены на возможный приход разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга. Об этом сообщает ESPN.

«Леброн Джеймс – ярый сторонник заключения соглашения между калифорнийским клубом и бывшим партнёром по команде Кайри Ирвингом. В «Лейкерс» мотивированы заполучить его», – говорится в источнике.

Ранее стало известно, что Кайри Ирвинг запросил у руководства «Бруклин Нетс» обмен до дедлайна 9 февраля. В противном случае баскетболист покинет клуб летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 27,1 очка, делая 5,3 передачи и 5,1 подбора при реализации бросков 48,6%, где 37,4% – трёхочковые.

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